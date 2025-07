Motorista envolvido em acidente na SP-257 morre após um mês internado

Compartilhar no facebook

Crédito: Flávio Fernandes

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (2), na Santa Casa de Araraquara, o aposentado Luís Claudio da Silva, de 68 anos, que estava internado na UTI desde o dia 2 de junho, após um grave acidente na rodovia Aldo Lupo (SP-257), em Santa Lúcia.

Luís Claudio conduzia um Fiat Uno preto quando, por razões ainda desconhecidas, colidiu frontalmente com uma ambulância da Prefeitura de Rincão e, em seguida, atingiu a traseira de um VW Apolo. O impacto foi violento e deixou o idoso em estado grave, resultando em sua internação por um mês, até não resistir aos ferimentos.

O condutor da ambulância, de 36 anos, e o motorista do VW Apolo, de 57, sofreram apenas ferimentos leves.

O corpo do aposentado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. O velório será realizado nesta quinta-feira (3), a partir das 8h, no velório municipal de Rincão. O sepultamento ocorrerá às 10h no cemitério da cidade.

Um boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As causas do acidente seguem sob investigação da Polícia Civil.

