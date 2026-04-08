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quarta, 08 de abril de 2026
Embriaguez ao Volante

Motorista embriagado é preso após dirigir em zigue-zague

08 Abr 2026 - 09h43Por Da redação
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Bafômetro - Crédito: Agência BrasilBafômetro - Crédito: Agência Brasil

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após ser flagrado dirigindo em zigue-zague na noite desta terça-feira (7), na região central de Dourado. O caso ocorreu por volta das 22h40, na Rua Doutor Marques Ferreira.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram um veículo trafegando de forma irregular, colocando em risco a segurança viária. Durante a abordagem, o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Inicialmente, ele concordou em realizar o teste do etilômetro, mas mudou de atitude após a chegada de um familiar, recusando o exame e tentando fugir a pé, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

Já no plantão policial, o motorista voltou atrás e aceitou realizar o teste do bafômetro, que apontou 1,04 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice muito acima do limite permitido por lei. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 2 mil, porém o pagamento não foi realizado naquele momento. O veículo foi recolhido ao pátio municipal e o caso registrado como embriaguez ao volante, permanecendo à disposição da Justiça.

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