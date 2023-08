Motorista embriagado bate em muro de residência, em Ribeirão Bonito

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 44 anos colidiu o veículo que conduzia contra o muro de uma residência, na noite de sábado (19), na Rua Osvaldo Flanelin, em Ribeirão Bonito.

Policiais militares foram acionados no local para atender uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas e chegando lá encontraram o Fiat Uno cinza, estacionado, danificado, próximo à residência cujo muro também estava danificado. O condutor do veículo estava sentado no meio fio e ao fazer contato, rapidamente os policiais perceberam que ele apresentava sinais claros de embriaguez.

Além de estar emriagado, o motorista também não possuía CNH, sendo detido e conduzido ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por embriaguez ao volante e depois ele foi encaminhado ao IML, onde retirou uma amostra de sangue para a realização de um exame de dosagem alcoólica e em seguida foi liberado.

O carro ficou apreendido.

