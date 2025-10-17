Motorista dorme ao volante e carreta tomba em talude na Washington Luís

Crédito: CCI Artesp

Uma carreta Volvo FH 460 saiu da pista e tombou ao colidir contra um talude no km 177 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na madrugada desta sexta-feira (17).

Segundo informações da concessionária Eixo SP, que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta de 0h18 no sentido norte da rodovia. O condutor, que seguia sozinho, teria dormido ao volante, perdendo o controle do veículo. A carreta saiu da pista e ficou imobilizada fora da faixa de rolamento.

Apesar do impacto, o motorista saiu ileso. O veículo transportava cerca de 20 toneladas de carga diversificada. Por conta da posição em que o caminhão parou com a cabine dentro da canaleta fluvial , foi necessário o acionamento de guincho pesado e o transbordo da carga para possibilitar o destombamento.

Leia Também