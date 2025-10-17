(16) 99963-6036
sexta, 17 de outubro de 2025
Rio Claro

Motorista dorme ao volante e carreta tomba em talude na Washington Luís

17 Out 2025 - 10h39Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista dorme ao volante e carreta tomba em talude na Washington Luís - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Uma carreta Volvo FH 460 saiu da pista e tombou ao colidir contra um talude no km 177 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na madrugada desta sexta-feira (17).

Segundo informações da concessionária Eixo SP, que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta de 0h18 no sentido norte da rodovia. O condutor, que seguia sozinho, teria dormido ao volante, perdendo o controle do veículo. A carreta saiu da pista e ficou imobilizada fora da faixa de rolamento.

Apesar do impacto, o motorista saiu ileso. O veículo transportava cerca de 20 toneladas de carga diversificada. Por conta da posição em que o caminhão parou com a cabine dentro da canaleta fluvial , foi necessário o acionamento de guincho pesado e o transbordo da carga para possibilitar o destombamento.

 

Leia Também

Jovem é detido com drogas no bairro Popular em Ibaté
Região13h13 - 17 Out 2025

Jovem é detido com drogas no bairro Popular em Ibaté

Homem com deficiência denuncia motorista de ônibus por racismo
Região06h59 - 17 Out 2025

Homem com deficiência denuncia motorista de ônibus por racismo

Polícia Militar reage a tentativa de roubo e suspeitos acabam baleados durante confronto
Porto Ferreira16h53 - 16 Out 2025

Polícia Militar reage a tentativa de roubo e suspeitos acabam baleados durante confronto

Movimentação suspeita em área de mata termina com prisão por tráfico em Brotas
Região09h17 - 16 Out 2025

Movimentação suspeita em área de mata termina com prisão por tráfico em Brotas

Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento no Centro
Analândia09h12 - 16 Out 2025

Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento no Centro

Últimas Notícias