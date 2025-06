Motorista de aplicativo denuncia passageiro por ato obsceno durante corrida

Motorista de aplicativo - Crédito: Agência Brasil

Um motorista de aplicativo registrou um boletim de ocorrência após relatar ter sido vítima de ato obsceno cometido por um passageiro durante uma corrida na madrugada do último domingo (08), em Araraquara.

De acordo com o relato feito pela vítima, o passageiro teria iniciado a corrida normalmente, mas em determinado momento começou a fazer perguntas inapropriadas e, em seguida, expôs o órgão genital e passou a se masturbar dentro do veículo.

O motorista afirmou que registrou imagens do ocorrido com seu celular, que ainda serão apresentadas à polícia. Ele também comunicou o caso ao suporte da plataforma de transporte, mas até o momento do registro do boletim não havia obtido retorno.

A Polícia Civil classificou a ocorrência como crime de ato obsceno. O autor foi identificado, mas o caso segue em investigação.

