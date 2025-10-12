(16) 99963-6036
Rio Claro

Motorista de 28 anos morre após capotamento na Rodovia Washington Luís

12 Out 2025 - 06h41Por Da redação
A jovem Mariana Prado, de 28 anos, foi identificada como a vítima fatal do grave acidente registrado na tarde deste sábado (11) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro (SP).

De acordo com informações do Plantão Policial, Mariana conduzia um Ford Fiesta prata no sentido São Carlos quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção no km 187. O veículo atingiu a defensa metálica e capotou diversas vezes, parando no canteiro central da rodovia.

Equipes de resgate da concessionária Eixo SP prestaram os primeiros socorros à motorista, que foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito constatado às 15h56pelo médico de plantão.

Perícia Técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe para apurar as causas do acidente. O corpo de Mariana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e segue sob investigação pela Polícia Civil.

