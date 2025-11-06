(16) 99963-6036
Região

Motorista de 28 anos fica gravemente ferido após capotamento em Catanduva

06 Nov 2025 - 15h57Por Erika
Um motorista de 28 anos ficou gravemente ferido após um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (6), na Rodovia SP-351, em Catanduva (SP). 

De acordo com informações da concessionária responsável pela rodovia, o veículo seguia no sentido oeste quando, na altura do km 214, o condutor perdeu o controle da direção, atingiu uma barreira de concreto e capotou. O automóvel parou sobre a faixa 1 da pista.

Equipes de atendimento da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas. O motorista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital. Inicialmente, seu estado de saúde era considerado leve, mas já na unidade hospitalar houve agravamento, passando para estado grave.

A pista chegou a ser totalmente interditada, com desvio no retorno próximo ao local. A liberação ocorreu por volta das 12h17, após retirada do veículo e limpeza da via.

As causas do acidente serão apuradas.

