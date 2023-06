SIGA O SCA NO

Fiesta teve danos em sua parte frontal - Crédito: Rota das Notícias

Um acidente de trânsito foi registrado no km 252 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté, quando um carro atingiu a traseira de um caminhão (sentido interior/capital).

Segundo apurado, a motorista do carro, por motivos ignorados, dirigia seu Fiesta quando colidiu na traseira do caminhão. Após o carro rodou e se imobilizou no canteiro central. A mulher não sofreu ferimentos.

