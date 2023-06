Motocross e Passeio Ciclístico são atrações do final de semana em Ibaté

Ibaté recebe o GP MX Arena Race de Motocross 2023. A competição acontecerá na pista do Jardim Mariana e promete movimentar os amantes da modalidade e também a economia da cidade.

Os treinos livres acontecem no sábado (17), das 14h às 17h30 e no domingo (18) das 9h às 10h30, na sequência, a partir das 11h30 iniciam as Provas Oficiais. Durante os intervalos de cada bateria, a Banda Um Trem Pra Viena agita o público presente.

A competição acontecerá nas seguintes categorias: MX Gold, MX 2, Nacional Gold, Intermediário Livre, Nacional Amador, MX 30, MX 40, MX 50, MX 60 e infantil até 15 anos.

O prefeito José Luiz Parella lembra que o Motocross já se tornou um evento tradicional na cidade e acontece anualmente. “O Motocross é um evento muito aguardado pela população e pelos amantes da modalidade, sendo realizado há anos aqui em Ibaté. Estamos trabalhando para oferecer um evento com segurança e qualidade aos pilotos e público presente, através de um trabalho em conjunto com funcionários da Prefeitura, toda a equipe do Boy Promoções e Eventos, Guarda Municipal e Polícia Militar”, contou.

Ainda no domingo (18), às 8h, no Estádio Municipal “Dagnino Rossi”, acontece o Pedal Familiar, com largada às 9h. A participação está liberada para quem quiser participar.

Raul Seixas II, secretário adjunto de Esportes, destaca que não há necessidade de realização de inscrição. “O objetivo deste pedal é reunir adultos e crianças, em um trajeto tranquilo e seguro. Para participar não é necessário fazer inscrição, convide sua família e amigos. A partir das 8h, defronte ao Estádio Municipal, estaremos recepcionando os ciclistas com um delicioso café da manhã”, convidou.

A Prefeitura está empenhada na organização de mais um grande evento, que deve receber milhares de pessoas. Este será o terceiro final de semana das comemorações dos 130 anos de Ibaté. A programação completa pode ser acessada no site da Prefeitura de Ibaté [www.ibate.sp.gov.br].

