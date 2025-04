Motociclista sofre ferimentos graves após atropelar pedestre na SP-255

Moto envolvida no acidente - Crédito: Flávio Fernandes

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira, dia 16, na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna, a SP-255, em Araraquara.

Por volta do quilômetro 80, nas proximidades do trevo do Jardim Martinez, um motociclista atropelou um pedestre. Segundo as primeiras informações, o homem estaria caminhando pelo acostamento ou tentando atravessar a pista, quando foi atingido por uma Honda Hornet 600, com placas de Araraquara.

Com o impacto, a moto ainda percorreu alguns metros e acabou batendo contra uma placa de sinalização. O motociclista ficou em estado gravíssimo. Já o pedestre sofreu fraturas na tíbia e na fíbula, além de escoriações por todo o corpo.

Os dois foram socorridos pelas equipes da concessionária que administra a rodovia e também pelo SAMU, e levados à Santa Casa de Araraquara.

Durante o atendimento, uma faixa da rodovia precisou ser interditada. No local, havia latas de cerveja, peças da motocicleta e até um par de tênis espalhados pelo asfalto.

A Polícia Militar Rodoviária esteve na ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Colaborou Flávio Fernandes

