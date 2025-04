Motociclista que morreu em grave acidente estava com a CNH vencida

Crédito: Flavio Fernandes

O motociclista que morreu em um grave acidente na tarde da última sexta-feira (18), no Jardim Imperador, em Araraquara, estava com a carteira de habilitação vencida, segundo a Polícia Militar. O garupa da moto também morreu. O acidente envolvendo uma motocicleta BMW e um veículo Mitsubishi Pajero na Rua Maurício Galli, .

Os dois ocupantes da moto foram identificados como Otávio Henrique Raymundo Nalin, de 24 anos, e Murilo Henrique de Souza Ferreira, de 20 .

O condutor do carro de 26 anos que causou a colisão ao avançar o sinal de pare, permaneceu no local. Segundo a PM, ele realizou o teste do bafômetro, que indicou resultado negativo (0,00 mg/L). Os documentos do veículo estavam em ordem.

Já a motocicleta, apesar de estar regularizada, foi removida ao pátio devido à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida do condutor.

