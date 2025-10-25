(16) 99963-6036
Motociclista que morreu em acidente na Washington Luís é identificado

25 Out 2025 - 08h58Por Da redação
O motociclista que perdeu a vida em um acidente na rodovia Washington Luís, na noite desta sexta-feira (24), foi identificado como Marcos Dyovanny Alves Pereira, de 27 anos, morador de Rio Claro.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 21h40. O caminhão deixava o bairro Centenário e seguia em direção à marginal da rodovia, sentido capital. No momento em que o motorista realizava a conversão à direita, a motocicleta que trafegava pela marginal no sentido interior-capital acabou atingindo transversalmente o veículo de carga.

O motorista do caminhão passou por exame de alcoolemia, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. Ele foi liberado no local e ainda deverá responder à investigação sobre as circunstâncias do acidente.

A motocicleta foi removida por um guincho e ficou sob responsabilidade de um colega de trabalho da vítima.

 

