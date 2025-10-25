(16) 99963-6036
sábado, 25 de outubro de 2025
Triste

Motociclista que morreu após colidir na traseira de caminhão em rodovia da região é identificado

A vítima Luciano Pacheco pilotava uma Hornet e apesar dos esforços das equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255) não resistiu aos ferimentos

25 Out 2025 - 00h19Por Flávio Fernandes
Motociclista que morreu após colidir na traseira de caminhão em rodovia da região é identificado - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

O motociclista que morreu após colidir na traseira de um caminhão carregado com laranjas na noite desta sexta-feira (24), no km 71 da Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255) foi identificado como Luciano Pacheco de 39 anos, próximo a Usina Santa Cruz, em Américo Brasiliense.

Segundo informações, Luciano seguia com sua moto Hornet de alta cilindrada no sentido Araraquara quando por razões ainda desconhecidas, atingiu a parte traseira do caminhão. Equipes de resgate da concessionária que administra o trecho foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito no local.

 

Com o impacto peças da motocicleta ficaram espalhadas pela pista e a Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara.

A Polícia Civil, instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. 

