Motociclista que morreu após colidir na traseira de caminhão em rodovia da região é identificado

O motociclista que morreu após colidir na traseira de um caminhão carregado com laranjas na noite desta sexta-feira (24), no km 71 da Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255) foi identificado como Luciano Pacheco de 39 anos, próximo a Usina Santa Cruz, em Américo Brasiliense.
Segundo informações, Luciano seguia com sua moto Hornet de alta cilindrada no sentido Araraquara quando por razões ainda desconhecidas, atingiu a parte traseira do caminhão. Equipes de resgate da concessionária que administra o trecho foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito no local.
Com o impacto peças da motocicleta ficaram espalhadas pela pista e a Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara.
A Polícia Civil, instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.