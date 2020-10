Motociclista que ia ao encontro do filho morre em estrada na região

04 Out 2020 - 08h29

Crédito: Redes sociais

Acidente com características bem violentas na noite deste sábado (3) tirou a vida de um homem de 53 anos que pilotava uma moto Honda 450, na estrada municipal que liga Araraquara ao município de Gavião Peixoto.

De acordo com informações colhidas pelo RCIA, Luiz Clóvis Collin seguia pela pista quando perdeu o controle da Honda em uma curva e foi ao encontro de uma cerca. O impacto foi tão violento que o piloto acabou arrancando mourões e arames da cerca.

Amigos da vítima informaram que Luiz Collin estava indo ao encontro do seu filho e teria uma pescaria neste domingo.

Chamada a Polícia Militar esteve no local que acabou sendo isolado para que uma equipe do Instituto de Criminalística realizasse o trabalho de perícia para descoberta das causas do acidente. (RCIA)

