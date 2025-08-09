Motociclista perde controle e morre após bater em muro

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um motociclista identificado como Eric Antônio da Silva de 24 anos morreu após um grave acidente na manhã deste sábado (9), no Parque São Paulo, em Araraquara.

Segundo informações Eric havia acabado de sair de um bar e estava indo buscar a mãe, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle da moto Honda Falcon vinho, em uma curva na Avenida Dr Antonio Sylvio Cunha Bueno e bateu violentamente contra um muro. Com impacto, peças da motocicleta ficaram pela calçada.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi acionada, mas quando os socorristas chegaram apenas constataram a morte da vítima. A Polícia Militar esteve no local e preservou a área, para o trabalho da perícia e o corpo do motociclista foi levado para o IML (Instituto Médico Legal).

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

