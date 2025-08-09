(16) 99963-6036
sábado, 09 de agosto de 2025
Araraquara

Motociclista perde controle e morre após bater em muro

A vítima Eric Antônio da Silva não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no local pela equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu

09 Ago 2025 - 12h31Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista perde controle e morre após bater em muro - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um motociclista identificado como Eric Antônio da Silva de 24 anos morreu após um grave acidente na manhã deste sábado (9), no Parque São Paulo, em Araraquara.

Segundo informações Eric havia acabado de sair de um bar e estava indo buscar a mãe, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle da moto Honda Falcon vinho, em uma curva na Avenida Dr Antonio Sylvio Cunha Bueno e bateu violentamente contra um muro. Com impacto, peças da motocicleta ficaram pela calçada. 

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi acionada, mas quando os socorristas chegaram apenas constataram a morte da vítima. A Polícia Militar esteve no local e preservou a área, para o trabalho da perícia e o corpo do motociclista foi levado para o IML (Instituto Médico Legal).

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também

Polícia Militar e Guarda Municipal realizam operação de fiscalização em bares em Ibaté
"Operação Fiscalização Bares"11h05 - 09 Ago 2025

Polícia Militar e Guarda Municipal realizam operação de fiscalização em bares em Ibaté

Motociclista morre em acidente na SP-330
Limeira 08h42 - 09 Ago 2025

Motociclista morre em acidente na SP-330

Feira Livre de Ibaté acontece neste fim de semana
Região23h25 - 08 Ago 2025

Feira Livre de Ibaté acontece neste fim de semana

Ciclista fica em estado grave após acidente no Jardim Mariana, em Ibaté
Região21h25 - 07 Ago 2025

Ciclista fica em estado grave após acidente no Jardim Mariana, em Ibaté

Polícia Militar e Guarda Municipal realizam mais uma "Operação Cerol" em Ibaté
Região17h48 - 07 Ago 2025

Polícia Militar e Guarda Municipal realizam mais uma "Operação Cerol" em Ibaté

Últimas Notícias