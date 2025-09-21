(16) 99963-6036
domingo, 21 de setembro de 2025
Região

Motociclista perde a vida em acidente na SP-191

21 Set 2025 - 08h08Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista perde a vida em acidente na SP-191 - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um motociclista morreu em um grave acidente na noite de sábado (20) na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Araras. O caso aconteceu por volta das 22h23.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima pilotava uma Honda Twister quando perdeu o controle da direção e atingiu a barreira de concreto do acostamento. Na sequência, a moto tombou e o condutor caiu na pista leste. Nesse momento, uma carreta Mercedes Benz Axor, carregada com 58 toneladas de cana-de-açúcar, passou pelo local e acabou atropelando o motociclista, que morreu na hora.

Leia Também

Inquérito sobre morte de adolescente ainda não está concluído, afirma delegado
Thermas dos Laranjais07h15 - 21 Set 2025

Inquérito sobre morte de adolescente ainda não está concluído, afirma delegado

Jovens são flagrados pichando escola no Jardim Icaraí em Ibaté
Região07h51 - 20 Set 2025

Jovens são flagrados pichando escola no Jardim Icaraí em Ibaté

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Ibaté
Região07h29 - 20 Set 2025

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Ibaté

Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas e máquina de cartão no Jardim Cruzado
Região06h58 - 20 Set 2025

Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas e máquina de cartão no Jardim Cruzado

Hidrelétrica aguarda volta das chuvas para retomar produção
Pirassununga 17h46 - 19 Set 2025

Hidrelétrica aguarda volta das chuvas para retomar produção

Últimas Notícias