Motociclista perde a vida em acidente na SP-191

Crédito: CCI Artesp
Um motociclista morreu em um grave acidente na noite de sábado (20) na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Araras. O caso aconteceu por volta das 22h23.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima pilotava uma Honda Twister quando perdeu o controle da direção e atingiu a barreira de concreto do acostamento. Na sequência, a moto tombou e o condutor caiu na pista leste. Nesse momento, uma carreta Mercedes Benz Axor, carregada com 58 toneladas de cana-de-açúcar, passou pelo local e acabou atropelando o motociclista, que morreu na hora.