Motociclista perde a vida em acidente na estrada entre Ribeirão Bonito e Guarapiranga

Crédito: Defesa Civil

Na noite deste sábado (30), por volta das 19h20, um grave acidente foi registrado na estrada vicinal que liga Ribeirão Bonito a Guarapiranga, na conhecida curva do Vertone, próxima à entrada de Guarapiranga.

Segundo informações preliminares, uma motocicleta colidiu contra uma carreta carregada de cana-de-açúcar, resultando em morte no local.

A defesa civil é equipes de socorro foram acionadas para o atendimento da ocorrência. A identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada.

