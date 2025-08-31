(16) 99963-6036
domingo, 31 de agosto de 2025
Região

Motociclista perde a vida em acidente na estrada entre Ribeirão Bonito e Guarapiranga

31 Ago 2025 - 06h26Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista perde a vida em acidente na estrada entre Ribeirão Bonito e Guarapiranga - Crédito: Defesa Civil Crédito: Defesa Civil

Na noite deste sábado (30), por volta das 19h20, um grave acidente foi registrado na estrada vicinal que liga Ribeirão Bonito a Guarapiranga, na conhecida curva do Vertone, próxima à entrada de Guarapiranga.

Segundo informações preliminares, uma motocicleta colidiu contra uma carreta carregada de cana-de-açúcar, resultando em morte no local.

A defesa civil é equipes de socorro foram acionadas para o atendimento da ocorrência. A identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada.

Leia Também

Procurado pela Justiça de Pernambuco morre em confronto com BAEP em Brotas
Região08h50 - 31 Ago 2025

Procurado pela Justiça de Pernambuco morre em confronto com BAEP em Brotas

Homem acusado de tentar praticar assalto morre após vítimas reagirem
Região 19h39 - 30 Ago 2025

Homem acusado de tentar praticar assalto morre após vítimas reagirem

Jovem é morto a tiros e outro fica ferido
Porto Ferreira 09h18 - 30 Ago 2025

Jovem é morto a tiros e outro fica ferido

Polícia Militar prende mais de 100 em flagrante em 4 cidades em 2025
Itirapina 07h24 - 30 Ago 2025

Polícia Militar prende mais de 100 em flagrante em 4 cidades em 2025

Polícia Militar detém suspeito de roubos em Porto Ferreira
Região06h50 - 30 Ago 2025

Polícia Militar detém suspeito de roubos em Porto Ferreira

Últimas Notícias