Motociclista perde a vida em acidente em estrada vicinal

Crédito: Flavio Fernandes

Um motociclista de 35 anos morreu após se envolver em um grave acidente na noite desta quinta-feira (10), na estrada vicinal Doutor Syrthes de Lorenzo, na região de Bueno de Andrada, em Araraquara (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima trafegava em uma motocicleta Kawasaki Z400, com placas de Motuca, no sentido Motuca–Bueno de Andrada, quando ocorreu o acidente, por volta das 21h30. As circunstâncias exatas da colisão ainda são investigadas, mas o local é conhecido por ser ponto de entrada e saída de caminhões da Usina São Martinho, o que pode ter contribuído para a tragédia.

A vítima, identificada como Ednaldo Martins Fagundes foi encontrada caída ao solo já sem vida. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o óbito. A equipe do plantão da Polícia Civil também compareceu para os procedimentos de praxe. O corpo foi recolhido pela Funerária Almeida de Araraquara.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, quando não há intenção de matar. O condutor do outro veículo envolvido, um homem de 30 anos, foi identificado, mas não há informações sobre ferimentos.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente

