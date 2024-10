Crédito: Amaury JR/Matão Urgente

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de Claudio Monico Romano Júnior, 30 anos, na manhã deste domingo (6). O motociclista perdeu o controle da moto e colidiu com um poste na Avenida Prefeito Doutor Laerte José Tarallo Mendes, no bairro Vila Pereira, em Matão.

Mesmo com atendimento médico, Claudio não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Polícia Militar e a perícia estiveram no local para apurar as causas do acidente.

