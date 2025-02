Motociclista morre em colisão traseira na SP-330

Compartilhar no facebook

Um grave acidente foi registrado na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Ribeirão Preto, nesta terça-feira (18).

De acordo com informações da Artesp, um motociclista colidiu na traseira de uma carreta Scania, por razões ainda a serem esclarecidas. Com o impacto, a moto Honda CG tombou sobre a faixa de rolamento, enquanto a carreta parou no acostamento.

A motocicleta foi recolhida pelo guincho e levada para a base da Polícia Militar Rodoviária, enquanto a carreta foi liberada para seguir viagem. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML.

