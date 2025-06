Motociclista morre em colisão com carro na Rodovia SP-255

Crédito: Flávio Fernandes

Um motociclista morreu na tarde desta quinta-feira (20) após se envolver em um grave acidente na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara. A colisão ocorreu perto do km 78, nas proximidades do trevo de acesso ao bairro Jardim Palmares.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima conduzia uma motocicleta e acessava o trevo quando foi atingida na traseira por um Chevrolet Onix branco, que trafegava no mesmo sentido da via.

Equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da concessionária Econoroeste — responsável pela administração da rodovia — foram acionadas. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas apenas puderam constatar o óbito do motociclista.

A Polícia Militar Rodoviária isolou a área para o trabalho da perícia técnica. Após os procedimentos periciais, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara.

A identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Leia Também