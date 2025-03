Motociclista morre em colisÃ£o com caminhÃ£o na SP-304

Crédito: De OlhoNa Cidade/Reprodução

Um motociclista de 69 anos morreu na manhã deste domingo (9) após colidir com um caminhão na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), em Ibitinga.

A vítima, identificada como João Paulo Cobra, pilotava uma moto de alta cilindrada e fazia parte de um grupo de motociclistas que trafegava pelo local. De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu no quilômetro 370, no sentido Ibitinga-Borborema, quando um caminhão Ford F-350 tentou acessar uma estrada de terra, realizando uma conversão à esquerda. João Paulo, que vinha logo atrás, não conseguiu frear ou desviar a tempo e acabou colidindo com o veículo.

Com o impacto, a moto pegou fogo e foi completamente destruída pelas chamas. Infelizmente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada até a finalização da perícia e a remoção do corpo e dos destroços da motocicleta.

Com informações do Sampi.net

