Motociclista morre em acidente na SP-330

Crédito: CCI Artesp

Um motociclista de 38 anos morreu na noite desta sexta-feira (8) após se envolver em um acidente no km 145 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira (SP).

A vítima, natural de Engenheiro Coelho, havia se mudado para Limeira há cerca de seis meses, onde vivia com a esposa. Apesar da mudança, ele continuava trabalhando como motoboy para uma lanchonete de sua cidade natal.

Segundo informações apuradas, no momento do acidente o homem seguia sentido interior, em direção a Engenheiro Coelho, onde iniciaria o expediente de entregas. Durante o trajeto, a motocicleta que conduzia colidiu na traseira de um caminhão com placas de Iracemápolis.

As causas do acidente serão investigadas.

Leia Também