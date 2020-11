Homem morre após moto ser arrastada por 300 metros na SP-255

Crédito: Colaborador/SCA

Um homem de 40 anos morreu no começo da manhã desta terça-feira (10) após a moto que ele estava na garupa ser arrastada por um caminhão na rodovia SP-255, em Araraquara.

O motorista do caminhão contou que seguia no sentido Ribeirão Preto - Araraquara, quando foi surpreendido pelo motociclista que teria saído repentinamente do acostamento. Ele alega que não conseguiu evitar o impacto.

A moto foi arrastada por cerca de 300 metros.

Adriano Alves Araújo, garupa da moto, acabou morrendo no local, enquanto que o condutor foi encaminhado em estado grave ao hospital.

