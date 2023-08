Motociclista morre em acidente na região; grávida fica ferida

Crédito: Flávio Fernandes/Colaborador

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão causou a morte de um jovem e deixou uma mulher grávida ferida na tarde desta sexta-feira. O acidente ocorreu na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, conhecida como Via Expressa, nas proximidades do Pontilhão da Barroso, em Araraquara.

Segundo informações obtidas no local, o trágico evento ocorreu durante a manhã desta sexta-feira (11), quando o semáforo estava fechado. Dois motociclistas estavam parados, conversando. Um dos motociclistas, de 37 anos, estava sozinho em sua moto, uma Honda Twister Amarela. O outro motociclista, conduzindo uma Honda NX-4 Falcon preta, transportava uma mulher de 23 anos na garupa. Infelizmente, essa moto colidiu violentamente na traseira de um caminhão que estava parado devido ao sinal vermelho.

A mulher, que está grávida, foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa da região para atendimento médico. Enquanto isso, o motociclista da Falcon permaneceu no local por cerca de 35 minutos, onde foi assistido por uma equipe médica da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) após sofrer uma parada cardiorespiratória. Infelizmente, ele não resistiu e veio a falecer horas depois no hospital.

A vítima fatal foi identificada como Lucas de Jesus de Becassi, de 25 anos.

A Polícia Militar atuou no local do acidente, isolando a área que ficou congestionada devido à ocorrência. A perícia foi acionada para coletar detalhes do acidente. As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Leia Também