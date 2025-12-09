(16) 99963-6036
terça, 09 de dezembro de 2025
Região

Motociclista morre e passageira fica gravemente ferida em colisão na SP-322

09 Dez 2025 - 07h39Por Da redação
Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (08) deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida naRodovia Armando Salles de Oliveira (SP-322), em trecho entre Bebedouro e Pitangueiras, nas proximidades do Km 384. O caso ocorreu durante período de intenso movimento na rodovia.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a motocicleta Kawasaky Versys 1100 colidiu violentamente na traseira de um caminhão Mercedes-Benz 1313. Com o impacto da batida, a moto tombou sobre a pista.

Um médico que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos às vítimas, mas o piloto não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na rodovia. A passageira foi socorrida em estado grave pelas equipes de resgate e encaminhada a uma unidade de saúde da região.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária prestaram apoio à ocorrência, que provocou lentidão no tráfego. As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

