Motociclista morre após ser atingido por Saveiro na SP-215

Um grave acidente registrado na noite de domingo (25) resultou na morte de um motociclista na rodovia SP-215, em Porto Ferreira.

De acordo com informações da Artesp, a colisão frontal envolveu uma caminhonete VW Saveiro e uma motocicleta Honda CG 150. Segundo o relato policial, o condutor da caminhonete, que trafegava no sentido leste, invadiu a faixa contrária por motivos ainda desconhecidos e atingiu a motocicleta, que seguia no sentido oeste. A moto acabou tombando após o impacto, e o piloto foi arremessado, ficando entre as faixas de ambos os sentidos.

Equipes de atendimento da concessionária Intervias foram acionadas, bem como o Corpo de Bombeiros , Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Polícia Científica.

Leia Também