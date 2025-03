Motociclista morre apÃ³s ser atingido por carro e ser atropelado em rodovia

Compartilhar no facebook

Na noite de domingo (16), um grave acidente foi registrado na Rodovia SP-322, no município de Ribeirão Preto. O acidente envolveu uma motocicleta e dois automóveis, resultando em uma vítima fatal.

Segundo informações do Centro de Controle de Informações (CCI), uma motocicleta foi atingida na traseira por um veículo não identificado, que se evadiu do local. O impacto fez com que a moto tombasse e seu condutor fosse lançado na pista. Na sequência, ele foi atropelado por dois carros.

A Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Civil, a Perícia e a Funerária, foram acionadas para atender a ocorrência.

