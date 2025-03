Na madrugada desta segunda-feira (31), um grave acidente na Rodovia SP-310 (Washington Luís), em São José do Rio Preto-SP, resultou na morte de um motociclista. O acidente ocorreu no km 434,100, sentido norte, por volta das 5h21.

De acordo com informações da Artesp, um caminhão Volvo 240 perdeu o controle e colidiu na traseira de uma motocicleta Honda CG 150. Com o impacto, o motociclista foi atropelado e faleceu no local. O condutor do caminhão saiu ileso.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas

