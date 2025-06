Motociclista morre após perder o controle e colidir em placa de sinalização

Um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (29) resultou na morte de um motociclista na alça de acesso da rodovia SP255, em Araraquara.

De acordo com informações da concessionária ViaPaulista e da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de uma motocicleta Yamaha Fazer trafegava no sentido leste da rodovia, quando, ao se aproximar de uma curva no dispositivo de retorno, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e colidiu violentamente contra uma placa de sinalização. Com o impacto, o veículo tombou e foi parar a cerca de 30 metros do ponto de colisão, no gramado da rotatória.

O motociclista foi arremessado ao solo e morreu ainda no local. A vítima não teve a identidade divulgada até o momento.

