Motociclista morre após perder controle e bater em árvore na região

Um motociclista identificado como Eduardo José da Silva de 25 anos, conhecido carinhosamente como “Du” morreu em um grave acidente na noite desta quinta-feira (20), em frente ao condomínio Tipuanas no bairro do Jardim Imperador, em Araraquara.

Segundo informações o jovem seguia com sua moto Yamaha XT 660 de cor branca, pela Avenida Luiz Dosualdo quando ao passar por uma lombada perdeu o controle, subiu na guia e bateu em uma árvore. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, foi acionada mas quando os socorristas chegaram apenas constataram o óbito da vítima.

A Polícia Militar esteve no local e preservou a área para o trabalho da perícia e o corpo de Eduardo, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal). O horário do velório e sepultamento, ainda não foram divulgados.

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

