sexta, 21 de novembro de 2025
Triste

Motociclista morre após perder controle e bater em árvore na região

Eduardo José da Silva conhecido carinhosamente como Du não resistiu aos ferimentos e morreu no local

20 Nov 2025 - 23h30Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Flavio Fernandes

Um motociclista identificado como Eduardo José da Silva de 25 anos, conhecido carinhosamente como “Du” morreu em um grave acidente na noite desta quinta-feira (20), em frente ao condomínio Tipuanas no bairro do Jardim Imperador, em Araraquara. 

Segundo informações o jovem seguia com sua moto Yamaha XT 660 de cor branca, pela Avenida Luiz Dosualdo quando ao passar por uma lombada perdeu o controle, subiu na guia e bateu em uma árvore. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, foi acionada mas quando os socorristas chegaram apenas constataram o óbito da vítima.

A Polícia Militar esteve no local e preservou a área para o trabalho da perícia e o corpo de Eduardo, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal). O horário do velório e sepultamento, ainda não foram divulgados. 

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil. 

