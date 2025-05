Motociclista morre após invadir contramão na SP-330

Um grave acidente deixou uma vítima fatal na noite de sexta-feira (2), na altura do km 4,1 na alça de acesso da rodovia Anhanguera, em Santa Rita do Passa Quatro (SP). A colisão envolveu uma motocicleta e dois automóveis, e resultou na morte do condutor da moto ainda no local.

Segundo informações, o motociclista trafegava no sentido oeste quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um VW Polo. Em seguida, a moto tombou e permaneceu na pista. Um Citroën C3 que vinha logo atrás não conseguiu desviar e atingiu tanto a motocicleta quanto o condutor caído na via.

O óbito foi constatado às 22h22. Outras duas pessoas ficaram envolvidas: uma saiu ilesa e outra sofreu ferimentos leves.

A perícia foi acionada e a motocicleta foi encaminhada à delegacia de Porto Ferreira. As causas do acidente seguem sob investigação.

