Motociclista morre após grave acidente na noite deste domingo

Crédito: BH News

Um motociclista perdeu a vida na noite deste domingo (15) após um violento acidente de trânsito na Avenida 28 de Agosto, logo após o cruzamento com a Rua Major Joaquim Gabriel de Carvalho, em Matão.

Segundo as primeiras informações, a colisão envolveu um carro e uma motocicleta. Com o impacto, o condutor da moto foi lançado e acabou ficando debaixo do veículo. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar está atendendo a ocorrência e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente.

