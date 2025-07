Motociclista morre após colisão traseira na SP-328

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Artesp

Um grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (9) na Rodovia Alexandre Balbo (SP-328), em Ribeirão Preto, resultou na morte de um motociclista. A colisão ocorreu por volta das 4h15 no km 324,945, no sentido Sul da via.

Segundo informações da concessionária responsável, o condutor de um Fiat Argo trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu na traseira de uma motocicleta Honda Biz que seguia na mesma direção. Com o impacto, o automóvel parou no acostamento, enquanto a motocicleta e o motociclista foram arremessados ao canteiro lateral.

Equipes de socorro foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. A equipe da ambulância realizou os primeiros atendimentos e constatou que o condutor do carro não sofreu ferimentos. O motociclista, no entanto, foi encontrado desacordado e, apesar dos esforços da Unidade de Suporte Avançado teve o óbito confirmado pela médica reguladora às 4h39 — aproximadamente 20 minutos após a colisão.

Leia Também