Motociclista morre após colisão traseira na SP-191

Um motociclista que não teve a identidade revelada morreu na madrugada deste domingo (15) em um grave acidente na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Rio Claro. A colisão ocorreu por volta das 3h14 e envolveu uma motocicleta Honda CG 125 e uma carreta que teria se evadido do local.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar Rodoviária, a vítima trafegava pela faixa de rolamento quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu na traseira de um veículo de grande porte. Após o impacto, o motociclista foi encontrado já sem vida no acostamento. O condutor da carreta não foi encontrado no local.

