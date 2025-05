Motoboy morre após colisão traseira com caminhão carregado com refrigerantes

Um grave acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (20), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Limeira-SP, resultou na morte de um Motoboy. A colisão traseira aconteceu por volta das 12h34, no km 162 da pista sul (sentido capital).

De acordo com informações da Artesp, a motocicleta colidiu na traseira de um caminhão Volvo que transportava refrigerantes. Com o impacto, a moto tombou sobre a pista. As causas do acidente ainda serão investigadas.

A vítima, condutor da motocicleta Honda CG 160, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

