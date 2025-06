Motociclista morre após colisão na Washington Luís; motorista fugiu do local

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Um grave acidente resultou na morte de um motociclista na manhã desta terça-feira (10) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto. A colisão ocorreu por volta das 7h12 no km 442, sentido capital/interior, e envolveu uma motocicleta Honda Biz e um veículo não identificado, que fugiu do local após o impacto.

De acordo com relatos da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão traseira ocorreu quando os dois veículos seguiam no mesmo sentido. Após o choque, a motocicleta foi arremessada para o canteiro central da rodovia. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Leia Também