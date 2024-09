SIGA O SCA NO

Um trágico acidente na noite deste domingo (1º) na Rodovia Fausto Santomauro, em Rio Claro, tirou a vida de um motociclista de 26 anos. A vítima, José Ramalho Barbosa Almeida, colidiu frontalmente com um carro após invadir a contramão.

O impacto da batida foi tão violento que o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o trabalho da perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

