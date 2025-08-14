Motociclista morre após colisão e atropelamento na SP-322

Crédito: CCI ARTESP

Um motociclista morreu na noite de quarta-feira (13) após um grave acidente na Rodovia Attílio Balbo (SP-322), em Sertãozinho (SP). Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Entrevias.

De acordo com a apuração, uma motocicleta Yamaha trafegava pela faixa de rolamento quando foi atingida na traseira por um automóvel Honda Civic. Com o impacto, o condutor da moto caiu na faixa e foi atropelado por um ônibus que seguia logo atrás. O motorista do automóvel fugiu do local, mas o veículo foi localizado pouco depois pela PMRv.

Equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o óbito do motociclista foi constatado ainda no local. O motorista do ônibus e o condutor do automóvel não ficaram feridos.

A perícia foi realizada e a funerária recolheu o corpo por volta das 22h30.

