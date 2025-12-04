(16) 99963-6036
quinta, 04 de dezembro de 2025
Região

Motociclista morre após colisão com van em rodovia da região

04 Dez 2025 - 09h40Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista morre após colisão com van em rodovia da região - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma van de transporte coletivo deixou um motociclista morto na manhã desta quinta-feira (4), na rodovia SP-191, município de Ipeúna, região de Rio Claro.  

De acordo com a Artesp, a motocicleta BMW F800R seguia no sentido leste quando, ao passar por um cruzamento na rodovia, colidiu transversalmente com a van. Em decorrência da batida, o veículo de maior porte tombou e o motociclista ficou na pista.

O óbito da vítima foi constatado às 6h57 pelo médico da unidade de saúde avançada. O motorista da van não sofreu ferimentos.

 Segundo a Polícia Militar Rodoviário, não foram encontradas marcas de frenagem da motocicleta, apenas marcas de arrasto da van após o impacto.

 A identidade da vítima não foi divulgada e as causas do acidente serão apuradas. 

Leia Também

Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Mogi
Guatapará12h39 - 04 Dez 2025

Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Mogi

Médico que morreu após acidente no Peru será sepultado nesta quinta-feira em cidade da região
Limeira 08h37 - 04 Dez 2025

Médico que morreu após acidente no Peru será sepultado nesta quinta-feira em cidade da região

Região: jovem e bebê morrem após parto prematuro
Região08h18 - 04 Dez 2025

Região: jovem e bebê morrem após parto prematuro

Carro que pode ter sido usado em homicídio em Descalvado é encontrado carbonizado
Região14h25 - 03 Dez 2025

Carro que pode ter sido usado em homicídio em Descalvado é encontrado carbonizado

Homem vítima de homicídio é identificado em Descalvado
Região08h54 - 03 Dez 2025

Homem vítima de homicídio é identificado em Descalvado

Últimas Notícias