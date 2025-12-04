Motociclista morre após colisão com van em rodovia da região

Crédito: CCI Artesp

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma van de transporte coletivo deixou um motociclista morto na manhã desta quinta-feira (4), na rodovia SP-191, município de Ipeúna, região de Rio Claro.

De acordo com a Artesp, a motocicleta BMW F800R seguia no sentido leste quando, ao passar por um cruzamento na rodovia, colidiu transversalmente com a van. Em decorrência da batida, o veículo de maior porte tombou e o motociclista ficou na pista.

O óbito da vítima foi constatado às 6h57 pelo médico da unidade de saúde avançada. O motorista da van não sofreu ferimentos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviário, não foram encontradas marcas de frenagem da motocicleta, apenas marcas de arrasto da van após o impacto.

A identidade da vítima não foi divulgada e as causas do acidente serão apuradas.

