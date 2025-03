Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: BH News

Um motociclista de 30 anos morreu no final da tarde desta quarta-feira (5) após colidir com dois veículos na Rodovia dos Trabalhadores, em Matão.

Segundo as primeiras informações, o motorista de um Ford Ka tentou desviar de um animal na pista quando o motociclista colidiu na traseira do carro, perdeu o controle e acabou atingindo uma VW Saveiro branca. Com o impacto, a motocicleta ficou destruída, e peças se espalharam pela rodovia. O Ford Ka teve a traseira amassada, enquanto a Saveiro sofreu danos na lateral esquerda.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada, mas, ao chegar ao local, os socorristas constataram que o motociclista Antônio Mendonça Filho não resistiu aos ferimentos. Os condutores dos outros veículos saíram ilesos.

A Polícia Militar interditou a rodovia e preservou a cena do acidente para a realização da perícia. As causas da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.

Com informações do Araraquara Agora

Leia Também