Motociclista morre após colidir em árvore caída em rodovia

Foi sepultado no final da tarde desta quarta-feira (18), em Boa Esperança do Sul, o corpo do jovem Luis Felipe Morais, de 26 anos, que morreu após se envolver em um acidente na noite de ontem, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), entre Araraquara e Boa Esperança do Sul.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, Luis Felipe conduzia uma moto Yamaha/Teneré momento em que percebeu que o caminhão que estava a sua frente fez uma frenagem brusca. Ao desviar do caminhão, ele atingiu uma árvore de grande porte que havia caído sobre a pista. Um Chevrolet/Corsa que vinha no sentido contrário também colidiu contra a árvore. Os dois ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados até a Santa Casa de Boa Esperança do Sul.

Luis Felipe morreu no local. Ele era funcionário da Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Sul. O município decretou luto oficial de três dias pela morte do servidor. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil e as causas do acidente serão investigadas.

