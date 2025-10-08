(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Ribeirão Preto

Motociclista morre após colidir contra poste

08 Out 2025 - 10h40Por Da redação
Motociclista morre após colidir contra poste - Crédito: QRU NEWS Crédito: QRU NEWS

Um motociclista de 36 anos morreu no final da noite desta terça-feira (7) após um acidente na marginal da rodovia Abrão Assed, em Ribeirão Preto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem perdeu o controle da moto ao atingir o meio-fio da via. A suspeita é de que, na sequência, ele tenha colidido contra um poste de iluminação ou uma árvore.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas constataram o óbito no local. A causa da morte foi um trauma grave decorrente do impacto.

O pai da vítima esteve no local e informou às autoridades que o filho havia saído de casa com destino a Ribeirão Preto. Até o momento, não há testemunhas do acidente.

A Polícia Civil registrou o caso e irá investigar as circunstâncias do ocorrido.

com informações do QRU News

