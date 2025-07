Motociclista morre após colidir contra caminhonete

Crédito: Artesp

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (3) após se envolver em um grave acidente na altura do km 5,1 da SP-191, conhecida como Estrada Velha de Ipeúna, que liga o município a Rio Claro.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, responsável pela administração da rodovia, o acidente ocorreu por volta das 6h53 e envolveu uma motocicleta Honda CG 125 e uma caminhonete GM S10. A caminhonete trafegava no sentido leste da via quando o motorista tentou acessar uma residência localizada às margens da pista. No momento da conversão à esquerda, a moto colidiu lateralmente com o veículo.

O impacto foi violento e o motociclista foi arremessado ao solo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas o óbito foi constatado às 7h37. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico no local.

