Motociclista morre após colidir contra caminhão e ser atropelado na SP-330

Crédito: Moto envolvida no acidente

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão resultou na morte de um motociclista na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro, na madrugada desta segunda-feira (4).

Segundo informações apuradas no local, a motocicleta, um veículo que se evadiu e o caminhão trafegavam no mesmo sentido quando, por motivos ainda desconhecidos, o motociclista colidiu na traseira do veículo não identificado. Em seguida, sofreu uma queda sobre a faixa de rolamento. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o caminhoneiro acabou atingindo a moto.

A vítima foi socorrida com ferimentos graves e levada para a Santa Casa, mas, apesar do atendimento, não resistiu e faleceu no hospital. De acordo com o depoimento posterior do condutor do caminhão, no momento da colisão a vítima ainda estava junto à motocicleta e foi arrastada na pista antes de conseguir sair e caminhar até o acostamento.

