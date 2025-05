Motociclista morre após colidir com caçamba de entulho

Compartilhar no facebook

Crédito: GCM

Um acidente trágico resultou na morte de Fabrício de Queiroz de Jesus, de 41 anos, na tarde deste sábado (17), em Rio Claro (SP). O acidente aconteceu por volta das 15h08, na Avenida Visconde do Rio Claro, esquina com a Avenida 26.

Segundo informações da polícia, Fabrício conduzia uma motocicleta Honda CG Titan quando colidiu contra uma caçamba de entulho regularmente posicionada na via. Mesmo utilizando capacete de segurança, o impacto foi fatal, e o motociclista não resistiu aos politraumatismos sofridos, falecendo no local.

Uma testemunha que acompanhava Fabrício em outra motocicleta relatou que um Renault Sandero branco, ao sair do estacionamento de uma loja, obrigou o motociclista a desviar bruscamente para a esquerda, evitando uma colisão. Após retomar a trajetória, Fabrício teria se virado para trás para gesticular em direção à condutora do Sandero, momento em que perdeu o equilíbrio e colidiu com a caçamba.

A condutora do Sandero confirmou a versão da testemunha e afirmou que não houve contato entre os veículos.

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local, enquanto a motocicleta foi liberada ao empregador da vítima. O corpo de Fabrício foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necroscópicos e toxicológicos.

O caso foi registrado como "morte acidental/choque". De acordo com a investigação preliminar, a responsabilidade pelo acidente foi atribuída exclusivamente à vítima, que teria perdido o controle da moto após desviar sua atenção ao olhar para trás.

