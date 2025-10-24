Motociclista morre após bater na traseira de caminhão carregado com laranja em rodovia da região

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um motociclista de nome e idade não divulgados morreu após colidir na traseira de um caminhão carregado com laranjas no km 71 da rodovia Antônio Machado Santa'Anna (SP-255), próximo a Usina São Martinho, em Américo Brasiliense.

Segundo as primeiras informações, o condutor da moto — uma Hornet preta — seguia no sentido Araraquara quando, por motivos ainda a serem apurados, atingiu a parte traseira do caminhão. Equipes de resgate da concessionária responsável pelo trecho foram acionadas, mas ao chegarem apenas constataram o óbito da vítima.

A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e isolou a área para o trabalho da perícia e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara. A Polícia Civil de Américo, instaurou inquérito para investigar as causas do acidente.

Leia Também