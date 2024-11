Compartilhar no facebook

Na noite de ontem, um motociclista morreu ao atropelar uma capivara na rodovia SP-333, no município de Barrinha/SP. O veículo seguia no sentido oeste quando ocorreu o atropelamento do animal.

Após o impacto, tanto o motociclista quanto a capivara ficaram caídos na faixa de rolamento, enquanto a motocicleta parou no acostamento. O corpo do motociclista foi retirado pela funerária e encaminhado ao IML.

