Motociclista fica ferido após colisão traseira com carreta na Rodovia Washington Luís

Crédito: CCI ARTESP

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com uma carreta no início da tarde desta quarta-feira (23), no km 277 da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Araraquara (SP), sentido interior.

De acordo com a concessionária Econoroeste, responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das 15h11 e envolveu uma motocicleta Yamaha Factor e uma carreta Scania que transportava 30 mil litros de álcool etílico.

Segundo os relatos, ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido quando, por motivos ainda não esclarecidos, o motociclista não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira da carreta.

O condutor da carreta saiu ileso. Já o motociclista sofreu ferimentos de natureza moderada e recebeu atendimento no local por equipes de resgate.

