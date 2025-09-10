Motociclista fica ferida após acidente no Jardim Mariana, em Ibaté

Crédito: Rota das Notícias

Uma motociclista de aproximadamente 35 anos ficou ferida no final da tarde desta quarta-feira, 10 de setembro, após um acidente envolvendo a moto que conduzia e um veículo Saveiro, no bairro Jardim Mariana.

A colisão ocorreu no final da Rua Eduardo Apréia, próximo à rotatória que dá acesso ao Jardim Icaraí. Com o impacto, a vítima caiu ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo.

Ela foi socorrida por uma equipe de ambulância e encaminhada ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico e passa bem.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

